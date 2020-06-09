Финишный слой покрытия укладывают дорожники на четвертом этапе трассы Таврида. Работы ведутся на участке длиной в 27 с половиной километров от Белогорска до Симферополя.

Финишный слой покрытия укладывают дорожники на четвертом этапе трассы "Таврида". Работы ведутся на участке длиной в 27 с половиной километров от Белогорска до Симферополя.Рабочие укладывают две правые полосы, по левым движение продолжается. Как уточняет "Вести Севастополь", на 155 километрах трассы "Таврида", включающих с первого по третий этап строительства, уже уложены три слоя дороги. Финишный слой положили на отрезке в обход Симферополя и на уровне Севастополя.Главная транспортная артерия региона, которая проложена через весь полуостров, должна быть готова в сентябре.Отметим, что накануне Департамент транспорта Севастополя объявил конкурс по выбору подрядчика для восьмого этапа строительства — это около 8 километров. Первоначальная цена заявлена в 8,9 миллиардов рублей. Именно на этом этапе трасса должна соединиться с Городом-Героем.