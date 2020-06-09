В ближайшее время должен состояться допрос Михаила Ефремова, по чьей вине в ДТП погиб человек. У здания УВД по Центральному округу собрались десятки журналистов. Все ожидают либо добровольного прихода, либо принудительного привода актера. Об этом в эфире телеканала Россия 1 сообщил корреспондент ВГТРК Виталий Кармазин. Он также рассказал о вновь открывшихся деталях происшествия.

В ближайшее время должен состояться допрос Михаила Ефремова, по чьей вине в ДТП погиб человек. У здания УВД по Центральному округу собрались десятки журналистов. Все ожидают либо добровольного прихода, либо принудительного привода актера. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил корреспондент ВГТРК Виталий Кармазин. Он также рассказал о вновь открывшихся деталях происшествия.Журналист констатировал, что несколько часов назад официальные представители полиции сделали заявление о предстоящем допросе Михаила Ефремова, на котором ему будут предъявлены первые обвинения. Статью, по которой было возбуждено уголовное дело, утром переквалифицировали на более тяжкую. Это связано с тем, что в больнице скончался 58-летний пострадавший Сергей Захаров. "Он умер от обширной кровопотери. Всю ночь за его жизнь боролись врачи института Склифосовского, но к утру у него начали отказывать внутренние органы", — уточнил Виталий Кармазин.Он также рассказал, что минувшую ночь Михаил Ефремов провел в УВД по Центральному округу. "Операторам удалось снять, как актер выглядывал в окно покурить. К утру у Ефремова начали проявляться гематомы. Хотя после ДТП он выглядел как человек, который не получил травм", — добавил собкор.Кроме того, по сведениям журналиста, этой ночью должен был состояться первый допрос актера, но его не было. Адвокат Ефремова объяснил, что это связано с некими техническими причинами. "Но, скорее всего, все из-за откровенно пьяного состояния актера", — предположил Сергей Кармазин. Он отметил, что такое состояние по законодательству является отягчающим. Это пьяно ДТП со смертельным исходом, за которое положено до 12 лет лишения свободы.Между тем корреспондент обратил внимание еще на одну деталь: сразу после ДТП появлялась информация, что в момент аварии в машине вместе с Ефремовым находилось еще два актера: Иван Стебунов и Елена Власова, которые якобы не стали останавливать Ефремова от поездки в пьяном состоянии. Однако утром 9 июня эту информацию Стебунов и Власова опровергли. Теперь слово за следствием, которое должно точно установить достоверность этого факта."Когда Ефремов все-таки явится на допрос, он сможет уже трезвым взглядом оценить ситуацию", — заключил Сергей Кармазин.Как сообщалось ранее, накануне вечером на Садовом кольце в районе Смоленской площади Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и на полной скорости столкнулся с грузовым автомобилем Lada. Водитель отечественной машины получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице. Экспертиза и многочисленные свидетельства показали, что артист был в состоянии сильного алкогольного опьянения.