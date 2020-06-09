Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде.

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде.Как сообщалось ранее, Михаил Ефремов устроил ДТП у Смоленской площади, где на внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил фургон. Момент столкновения зафиксировала камера уличного наблюдения.Водитель этой машины при аварии получил тяжелые травмы. По факту происшествия заведено уголовное дело.Мужчина, пострадавший в аварии, умер, в пресс-службе столичного главка МВД подтвердили эту информацию, передает телеканал "Россия 24".