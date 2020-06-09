Михаила Ефремова отпустили после допроса полиции. Актер находится под подпиской о невыезде. Отметим, что в момент принятия решения пострадавший водитель был еще жив. В настоящее время ..

Михаила Ефремова отпустили после допроса полиции. Актер находится под подпиской о невыезде.Отметим, что в момент принятия решения пострадавший водитель был еще жив. В настоящее время решается вопрос об аресте актера.Напомним, авария произошла 8 июня в центре Москвы. Внедорожник, в котором находился Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины умер в больнице. Сам артист не пострадал.