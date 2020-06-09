Михаил Ефремов пожаловался на плохое самочувствие. Знаменитости потребовалась помощь медиков, сообщает телеграм-канал 112. Другие подробности о состоянии актера не раскрываются. Напомним, ..

Михаил Ефремов пожаловался на плохое самочувствие. Знаменитости потребовалась помощь медиков, сообщает телеграм-канал 112. Другие подробности о состоянии актера не раскрываются.Напомним, 8 июня артист спровоцировал аварию центре Москвы. Автомобиль Михаила Ефремова столкнулся лоб в лоб с фургоном. В результате водитель второго транспортного средства погиб.