В Екатеринбурге госпитализирован бывший мэр города Евгений Ройзман, которому ранее подтвердили заражение коронавирусом нового типа. По словам заболевшего, ему сделали КТ и сразу положили в больницу, так как пневмония развивается.

В Екатеринбурге госпитализирован бывший мэр города Евгений Ройзман, которому ранее подтвердили заражение коронавирусом нового типа. По словам заболевшего, ему сделали КТ и сразу положили в больницу, так как пневмония развивается.При этом Евгений Ройзман отметил, что чувствует себя хорошо, заболевание протекает без симптомов, что и есть главная опасность, сообщает "Интерфакс". "У тебя сначала появляются легкие признаки простуды, настолько незаметные, что ты понимаешь, что это не может быть никаким коронавирусом. Потом оказывается, что легкие поражены. В этом и опасность", — рассказал он, призвав всех относиться к ситуации с коронавирусом серьезно — стараться самим не заболеть и предпринимать все меры, чтобы никого не заразить.Как сообщалось, ранее Евгений Ройзман сообщил, что ему подтвердили COVID-19, после чего он самоизолировался. По словам бывшего градоначальника, сначала у него слегка заложило уши, горло стало чувствительным. Температура – 37 градусов. Но тест дал положительный результат.