Эксперты инвесткомпании А1 и Московской школы управления Сколково выпустили новый индекс, позволяющий оценивать уровень конфликтности в деловой среде в России. В период пандемии он резко пошел на спад.

Эксперты инвесткомпании А1 и Московской школы управления "Сколково" выпустили новый индекс "Индекс А1", позволяющий оценивать уровень конфликтности в деловой среде в России. Индекс составляется на основе открытых данных о корпоративных конфликтах в стране в целом и в каждом регионе по отдельности."Уверены, что в эпоху быстрой трансформации бизнес-отношений, которую сегодня переживает весь мир, тема здоровой деловой среды будет востребована всеми, кто следит за новейшими тенденциями в развитии экономики, бизнеса и общественных отношений в России", – прокомментировал появление нового российского индикатора президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.Аналитики отмечают, что конфликтность деловой среды в России непрерывно росла с середины 2018 года, к IV кварталу 2019 года достигнув своего пика. Рост за год в целом по стране составил 47%.Стабильно высокий уровень конфликтности отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ярославле, ставшем лидером нового рейтинга. Стабильно низкий уровень наблюдается в Белгородской, Брянской, Тверской, Ивановской и Костромской областях, а также в ряде регионов Северного Кавказа. Кроме того, аналитики отмечают существенное снижение уровня конфликтности в Крыму и Тыве и резкий рост индекса в Ямало-Ненецком Автономном округе и Сахалинской области.Однако в I квартале 2020 года был зафиксирован довольно резкий спад. При этом эксперты ожидают, что во II квартале нисходящий тренд сохранится. Объяснение этому достаточно прозаическое: из-за ограничительных мер, связанных с борьбой с распространением COVID-19, закрылись суды, что отложило разбирательства, плюс снизилась деловая активность. При этом общественная активность сместилась с зарабатывания денег на сохранение жизни и здоровья.При этом аналитики не рассчитывают на длительный "примирительный эффект" пандемии и ожидают, что уже в конце этого года будет зафиксирован новый пик.