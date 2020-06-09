Спутниковые снимки больничных парковок в китайском Ухане, а также тенденции поиска в интернете показывают, что COVID-19, возможно, начал распространяться в Китае еще в августе 2019 года.

Специалисты из Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США проанализировали спутниковые снимки парковок крупных больниц в Ухане в период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года, а также тенденции поиска в интернете.В ходе исследования ученые обнаружили "резкое увеличение" транспорта на больничных парковках, начиная с августа 2019 года. Самое большое число автомобилей было зафиксировано в декабре 2019 года.Кроме того, анализ показал всплеск поисковых запросов в китайской поисковой системе Baidu со словами "кашель" и "диарея" примерно за три недели до появления подтвержденных случаев COVID-19 в конце 2019 года, говорится в исследовании."Эти данные на самом деле особенно убедительны, потому что мы видели увеличение числа людей, ищущих желудочно-кишечное заболевание-диарею (...) и теперь мы знаем, что желудочно-кишечные симптомы являются действительно важным маркером для COVID-19", - заявил CNN главный инновационный директор Бостонской детской больницы Джон Браунштейн."Хотя мы не можем подтвердить, был ли увеличенный объем (транспорта - ИФ) непосредственно связан с новым вирусом, наши данные подтверждают другие недавние работы, показывающие, что появление произошло до идентификации на рынке морепродуктов "Хуанань"", - сказал Браунштейн."Эти данные также подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным путем в Южном Китае и потенциально уже циркулировал во время появления Уханьского кластера", - отметил он.Коронавирус начал распространяться из Уханя, являющегося административным центром провинции Хубэй, в декабре 2019 года. Известно, что первые заболевшие в этом городе посещали оптовый рынок "Хуанань" или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. До сих пор доподлинно неизвестно был ли рынок "Хуанань" источником распространения COVID-19.По данным Университета Джонса Хопкинса, с тех пор вирусом по всему миру заразились 7 119 454 человека, скончались 406 540.