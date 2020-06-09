Emirates, одна из крупнейших в мире авиакомпаний дальнего следования, провела новый этап сокращения персонала на фоне проблем в отрасли из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.

Emirates, одна из крупнейших в мире авиакомпаний дальнего следования, провела новый этап сокращения персонала на фоне проблем в отрасли из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.В компании также планируют тысячи дополнительных сокращений рабочих мест, сообщили пять источников в компании.Авиация является одной из отраслей, наиболее пострадавших от вспышки, которая снизила спрос на поездки и вынудила крупные авиакомпании уволить персонал и добиваться получения правительственной помощи.Источники сообщили на условиях анонимности, что на этой неделе ожидается больше увольнений, включая пилотов самолетов Airbus A380 и Boeing 777.Не раскрывая подробностей, представитель авиакомпании сообщила агентству Reuters, что некоторые сотрудники были уволены."Учитывая значительное влияние, которое пандемия оказала на наш бизнес, мы просто не можем поддерживать избыточные ресурсы и должны корректировать численность нашей рабочей силы в соответствии с сокращением наших операций", — сказала она.Обещание правительства Дубая предоставить Emirates новый капитал позволит ей "сохранить свою квалифицированную рабочую силу", заявила государственная авиакомпания 10 мая.С тех пор компания уволила ряд сотрудников, включая пилотов-стажеров и бортпроводников.Покидающий свой пост президент компании Тим ​​Кларк заявил, что Emirates может потребоваться четыре года для возобновления полетов по всем 157 международным направлениям, которые она обслуживала до пандемии.