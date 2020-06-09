Новым тренером красноярского Енисея назначен Александр Тарханов. 65-летний специалист заключил двухлетний контракт.

Новым тренером красноярского "Енисея" официально назначен Александр Тарханов. 65-летний специалист заключил двухлетний контракт.Во вторник "Енисей" на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера. Уроженец Красноярска Александр Тарханов заменил на этом посту Юрия Газзаева, чей контракт истек 31 мая. В досрочно завершенном чемпионате ФНЛ "Енисей" занял 14 место.Александр Тарханов — в прошлом полузащитник ЦСКА и сборной СССР. Александр Фёдорович входил в тренерский штаб сборной России и "Спартака", тренировал немало клубов, среди которых ЦСКА, "Торпедо", "Терек", "Урал". Последним клубов в карьере Тарханова был армянский "Пюник".