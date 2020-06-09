Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ответил на жалобы адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Суд отметил, что законодательство изменилось, и Кочаряна хотят судить по более жесткой статье, которая появилась значительное позже, что недопустимо.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ответил на жалобы адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Суд отметил, что законодательство изменилось, и Кочаряна хотят судить по более жесткой статье, которая появилась значительное позже, что недопустимо.Как сообщалось, Роберт Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года. Его обвинили в свержении конституционного строя — речь идет о разгоне акции протеста в 2008 году. В мае прошлого года экс-президент Армении был освобожден, но уже в июне апелляционный суд выдал санкцию о новом аресте, напоминает телеканал "Россия 24".Сам Кочарян считает обвинение сфабрикованным и говорит о политическом преследовании. Сейчас бывший президент Армении находится в Ереване, где проходит курс лечения после операции.