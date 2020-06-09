Радуются послаблениям не только жители Европы, но и наркотрафиканты. Они вновь активизировали свою деятельность в Испании и Португалии после карантина. Пытаются возобновить трафик из Африки и Латинской Америки. Но эпидемия там все еще сохраняется. Как правило, покупали преступный товар в ночных клубах Европы. Их, кстати, собираются открыть, но не везде и с разными условиями.

Радуются послаблениям не только жители Европы, но и наркотрафиканты. Они вновь активизировали свою деятельность в Испании и Португалии после карантина. Пытаются возобновить трафик из Африки и Латинской Америки. Но эпидемия там все еще сохраняется. Как правило, покупали преступный товар в ночных клубах Европы. Их, кстати, собираются открыть, но не везде и с разными условиями.Это звучит, как минимум, странно. Но для многих испанцев символ возвращения к новой нормальной жизни. Ночные клубы в некоторых регионах могут открыться, но без танцополовВ ночном клубе могут появиться перегородки, да и само заведение больше будет похоже на бар. Но это пока лишь в тех областях, которые вступили в окончательную фазу послаблений. Мадрид и Барселона — в фазе номер два. Теперь открываются торговые центры. Но только на треть. Закрыты все общие зоны. Клиентов после трех месяцев простоя встречают аплодисментами.Вполне возможно, что наступает шопинг-бум. У многих торговых точек выстраиваются очереди. Впрочем, не из-за большого числа покупателей. Просто новые меры безопасности влияют на длительность обслуживания клиентов. Каждому обрабатывают руки, нужно соблюдать дистанцию.Пляжный сезон открывается официально в Португалии. Правда вместимость, соблюдение требований безопасности будут обязательно контролировать. Готовится к сезону, судя по всему, начали и местные наркодилеры. Коронавирус значительно подпортил им планы. За время изоляции уровень преступности в ряде европейских стран упал на 70-80 процентов. И вот теперь полиция Португалии опять начинает бороться с бандами.Европа приходит в себя. И продолжает послабления. В Бельгии на знаменитой площади Гран-Плас в Брюсселе заработали кафе и рестораны. Но подпортить хорошую статистику могут протесты, которые добрались из США. Как правило, безопасную дистанцию самые активные участники не соблюдают и представляют угрозу для окружающих. Многие устраивают погромы в только что открывшихся магазинах. У владельцев и так после 3 месяцев убытки, теперь еще одна проблема.Протесты еще больше повлияют и на обстановку в Латинской Америке. В Бразилии, где еще даже не пройден пик эпидемии, акции более масштабны, чем в Европе. По поводу массовых акций высказались эпидемиологи."Всемирная организация здравоохранения полностью поддерживает равенство и глобальное движение против расизма. Мы отвергаем дискриминацию любого рода. Но мы призываем не допустить возвращения вируса, особенно во время того, как в ряде стран возобновляются массовые собрания", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.В странах, где эпидемия, контактов все ещё лучше избегать. Хорхе в Колумбии соблюдает введённый обязательный режим изоляции. Правда в месте бывшей работы. Автобус, который был куплен еще его отцом, теперь нельзя использовать для заработка, платить за съемную квартиру ему нечем. "Раньше я платил за квартиру, работал водителем автобуса, но, когда пришел карантин, люди перестали ездить, а вождение с вместимостью 35% процентами даже не покроет расходов на содержание автобуса", — рассказывает Хорхе Рикаурте, водитель автобуса. Вот он и живет теперь прямо в автобусе. Удобства на местной парковке. К счастью, бесплатно.Несмотря на все трудности эпидемии в Африке, в ЮАР возобновляются занятия в школах. Для эпидемиологов это маленькая победа и огромный праздник для учащихся. В зависимости от страны на континенте тоже постепенно ситуация налаживается. Но повышенные меры безопасности. И обязательное ношение маски.Кажется, что этот новый символ послекоронавирусного времени теперь везде. Даже на городских памятниках.Уже сегодня в Испании могут одобрить специальный декрет о наказании за нахождение без маски в случаях, когда это необходимо. Штрафы могут достичь 100 евро. Новый указ анонсировал глава правительства. А значит, шансы его принять его точно есть.