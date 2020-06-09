Коллектив Serebro просуществовал 14 лет. В прошлом году группа официально распалась. Максим Фадеев больше не видит смысла продвигать это трио.

Коллектив Serebro просуществовал 14 лет. В прошлом году группа официально распалась. Максим Фадеев больше не видит смысла продвигать это трио.В прошлом году Максим Фадеев распустил всех артистов лейбла MALFA и заявил, что теперь будет сотрудничать только с несколькими музыкантами, в которых видит большой потенциал. Таким образом продюсерский центр покинули участники группы Serebro. В состав коллектива в последнее время входили Ирина Титова, Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова.Оказывается, у коллектива остались поклонники, которые очень хотят слушать новые песни. Недавно в инстаграм-аккаунте Фадеева под одной из публикаций почитатель творчества группы написал, что желает возвращения Serebro.Продюсер решил ответить на комментарий пользователя Сети. Фадеев заверил, что этого коллектива не будет никогда, поскольку для него Serebro – это "болезненные и мерзкие воспоминания". Также Максим пообещал взяться за новые интересные проекты.28 Ноя 2018 в 2:29 PSTНапомним, недавно Максим Фадеев – певицу Mayrun. Оказалось, это псевдоним Марианны Кочуровой. Девушка выпустила песню "Глубоко".Пользователи Сети сравнили исполнительницу с Ольгой Серябкиной – очень похож голос. Стиль композиции народу также показался знакомым. В этом случае поклонники вспомнили экс-участницу группы Serebro Елену Темникову.