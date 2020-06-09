Спутниковые снимки больничных парковок в китайском Ухане доказывают, что коронавирус начал распространяться еще в августе 2019 года. Тогда на них стало резко расти количество машин. Также еще за три недели до официального появления вируса произошел всплеск поиска по словам кашель и диарея.

Спутниковые снимки в китайском Ухане доказывают, что коронавирус начал распространяться еще в августе 2019 года. К такому выводу пришли специалисты из Гарвардской медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы.Они проанализировали снимки парковок крупных больниц в Ухане в период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года, сделанные спутниками. Начиная с августа число автомобилей на больничных парковках начало резко расти. Самое большое число машин было зафиксировано в декабре 2019 года.Также были проанализированы поисковые запросы в китайской поисковой системе Baidu, передает "Интерфакс". Еще за три недели до официального появления вируса в Китае произошел всплеск поиска по словам "кашель" и "диарея".Директор Бостонской детской больницы Джон Браунштейн считает, что эти данные также подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным путем в Южном Китае и потенциально уже циркулировал во время появления Уханьского кластера.Вспышка коронавируса началась 31 декабря 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявил о пандемии. До сих пор неизвестно был ли рынок "Хуанань" источником распространения COVID-19. По последним данным, во всем мире вирусом заразились 7 миллионов 119 тысяч 454 человека, скончались 406 тысяч 540.