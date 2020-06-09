Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачев заявил, что со следующего сезона чемпионата России по футболу футболисты из стран Евразийского экономического союза не будут считаться легионерами.

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачев заявил, что со следующего сезона чемпионата России по футболу футболисты из стран Евразийского экономического союза не будут считаться легионерами."Граждане Евразийского экономического союза перестают считаться легионерами согласно приказу министра спорта, подписанному им еще в прошлом году, — приводит слова Рогачева Чемпионат.Com. — Он вступит в силу первого августа. Следовательно, новый сезон начнется уже с учетом этих обновлений".Таким образом, легионерами в российской премьер-лиге перестанут считаться футболисты из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.Напомним, что на данный момент во время матчей премьер-лиги одновременно на поле могут появиться до шести зарубежных футболистов от одной команды. С сезона 2020/21 лимит будет изменен — всего в заявке команд на сезон может быть до восьми иностранцев, каждый из которых может находиться на поле во время матчей.