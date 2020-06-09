Газпром намерен вернуть всех сотрудников на рабочие места без сохранения режима удаленной работы на постоянной основе. По мере отмены режима самоизоляции компания постепенно перейдет на штатный режим работы.

"Газпром" намерен вернуть всех сотрудников на рабочие места без сохранения режима удаленной работы на постоянной основе. По мере отмены режима самоизоляции компания постепенно перейдет на штатный режим работы.С середины марта многие сотрудники переведены на удаленную работу, ограничены командировки за рубеж и по России, а частные поездки не рекомендованы. Совещания, в которых участвуют более десяти сотрудников, переведены в режим видеосвязи.С 12 мая "Газпром" начал поэтапное возвращение сотрудников в офисы при условии отрицательного теста на коронавирус. Нельзя пользоваться общественным транспортом для поездки на работу, можно использовать личные авто или добираться до места работы пешком, отмечает "Интерфакс".В свою очередь замгендиректора по управлению персоналом компании "Газпром трансгаз Екатеринбург" Иван Ипатов в свежем номере корпоративной газеты отметил, что на рабочих местах находятся порядка 6 тысяч человек. "Надеемся, что к 1 июля от дистанционного режима мы уйдем полностью", — отметил Ипатов.Обстановка с коронавирусом находится под контролем и постепенно налаживается, Роспотребнадзор рекомендовал некоторым регионам выходить из карантина. В первую очередь компания намерена возвращать сотрудников на рабочие места там, где отмечен наименьший уровень заболеваемости. Речь идет о двух филиалах в Курганской области — Далматовском и Шадринском ЛПУМГ. Затем идет Оренбуржье, еще пять филиалов, пояснил Ипатов.К началу года в группе "Газпром" работали 473,8 тысячи человек.