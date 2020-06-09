Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, сколько спиртного употребил актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве. В крови у актера обнаружили 2,1 промилле алкоголя.

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, сколько спиртного употребил актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве. В крови у актера обнаружили 2,1 промилле алкоголя."Для мужчины 56 лет, да и любого возраста, это опьянение средней тяжести", – сказал Брюн изданию "Петербургский дневник".По его словам, если освидетельствование на предмет опьянения производилось "не на следующее утро", а, например, через три часа после ДТП, то 2,1 промилле соответствует выпитой бутылке водки или трем бутылкам вина.Вечером 8 июня Ефремов за рулем своего джипа выехал на встречную полосу на Садовом кольце вблизи Смоленской площади и врезался в автомобиль Lada. Водитель отечественной машины получил серьезные травмы и умер в больнице. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело. Актер признал вину.Ранее 9 июня стало известно, что домой к артисту приехали полицейские, чтобы допросить его. Позже полицейские оцепили дом актера, кроме того, к дому подъехала скорая помощь. Сообщалось, что Ефремову стало плохо – из-за этого он не явился на допрос сам.Вечером 9 июня гости программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" будут обсуждать резонансное ДТП. Программа выйдет в эфир телеканала "Россия 1" в 18:30.