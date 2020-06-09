Экономическая активность в России растет в июне быстрее ожиданий Сбербанка, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным в режиме видеосвязи.

Экономическая активность в России растет в июне быстрее ожиданий Сбербанка, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным в режиме видеосвязи.О восстановлении экономической активности свидетельствует статистика по количеству работающих терминалов малого бизнеса. Не включились в работу всего 10% терминалов. На пике кризиса работали 25% терминалов, а сейчас работают 90% устройств, подчеркнул Греф.Сбербанк видит достаточно быстрое восстановление экономической активности в ряде регионов. Банк составил рейтинг восстановления, согласно которому в некоторых регионах произошло "стопроцентное восстановление", заявил Греф.Сбербанк рефинансировал физлицам кредиты на 1 триллион руб. Кроме того, банк создал в три раза больше резервов, чем в прошлом году.Между тем Сбербанк пересмотрел прогноз снижения ВВП России на 2020 год до 4,2-4,5% с прежних 6-7%. Прогноз Банка России предполагает сокращение ВВП на 4-6%, прогноз Минэкономразвития — на 5%.