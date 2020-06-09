Российская экономика справится с восстановлением после коронавируса лучше европейской или американской, заявил глава Сбербанка Герман Греф во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российская экономика справится с восстановлением после коронавируса лучше европейской или американской, заявил глава Сбербанка Герман Греф во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.Индекс открытости экономики в регионах России – снятия ограничений — вырос с 28% в конце апреля до 89,6% от докарантинного уровня, подсчитало Минэкономразвития России по результатам проводимого ежедневного мониторинга."Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится лучше, чем европейская, чем американская", — отметил Греф.Пандемия, начавшаяся в Китае, быстро достигла Европы, города которой лидировали по потерям от коронавируса, а затем масштабы пандемии стали наибольшими в США. Это нанесло значительный ущерб ЕС и крупнейшей экономике мира: безработица в США в апреле подскочила до 14,7% и стала худшим показателем со времен Второй мировой войны.Греф отметил усилия правительства и ЦБ: "Очень точные меры были предприняты Центральным банком". Это и снижение ключевой ставки, за которой снизили ставки по кредитам и коммерческие банки: "Это очень сильно помогло восстановлению всех предприятий".Регулятор вовремя принял программы и поддержки банков."В общем и целом все это было сделано точно, вовремя, очень сильно помогло нам преодолеть проблемы", — подчеркнул Греф.Восстановление в июне стало лучше ожиданий Сбербанка. По словам Грефа, остались неработающими только 10% терминалов малого бизнеса, а на пике неработающих дней в апреле работало всего 25% терминалов."Неделя к неделе мы видим – идет достаточно быстрое восстановление. По целому ряду субъектов РФ практически почти 100%-е восстановление произошло", — заявил Греф.Он подчеркнул, что март, апрель, май стали одними из самых тяжелых за весь период его работы в банке, но сейчас ситуация быстро улучшается.Общенациональный план восстановления экономики России нацелен на рост ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, снижение безработицы до 5% и увеличение реальных доходов населения. План обсуждался 2 июня во время онлайн-встречи премьер-министра Михаила Мишустина с президентом России Владимиром Путиным.