Работающим пенсионерам могут провести индексацию выплат с 1 июля. Такой законопроект внесли депутаты от фракции ЛДПР. Отмена индексаций пенсий в России в 2016 году спровоцировала рост социальной напряженности, полагают либерал-демократы.

Работающим пенсионерам могут провести индексацию выплат с 1 июля. Такой законопроект внесли депутаты от фракции ЛДПР. Отмена индексаций пенсий в России в 2016 году спровоцировала рост социальной напряженности, полагают либерал-демократы.Законопроект предлагает восстановить индексацию пенсий работающим гражданам. Отмена этой меры с 1 января 2016 года негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и снижению их покупательной способности, сказано в пояснительной записке к нормативно-правовому акту.Отсутствие индексации пенсий провоцирует рост социальной напряженности, отмечают инициаторы законопроекта. Многие пенсионеры в России предпочитают работать неофициально, что нарушает трудовое законодательство и снижает поступление страховых взносов, считают авторы документа.Законопроект предлагает с 1 июля текущего года провести индексацию выплат работающим пенсионерам в России. Стоимость одного пенсионного коэффициента предлагается установить в 93 рубля.Ранее "Дни.ру" писали об инициативе депутатов от "Справедливой России". В партии предложили направить на 1,38 триллиона рублей.Справедливороссы считают, что государство с 2015 года экономит на индексации пенсионных выплат. Из-за этого, полагают эсеры, перед гражданами образовался огромный долг, и сейчас самое время, чтобы его выплатить.На индексацию пенсий в России партийцы предлагают выделить более 1,3 триллиона рублей. Законопроект направлен в правительство, кабмин должен подготовить отзыв на документ.По достижении 80 лет прибавка к страховой пенсии происходит автоматически.Обращаться в ПФР не нужно.— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond)