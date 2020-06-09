В Костроме вспоминают страшный смерч, обрушившийся на область 9 июня 1984 года. В историю он вошел под названием Ивановское чудовище, так как больше всего тогда пострадало Иваново и три района области. Основной удар стихии пришелся на костромскую турбазу Лунево.

В Костроме вспоминают страшный смерч, обрушившийся на область 9 июня 1984 года. В историю он вошел под названием "Ивановское чудовище", так как больше всего тогда пострадало Иваново и Юрьевецкий, Лухский и Фурмановский районы области.Основной удар стихии пришелся на турбазу "Лунево" в Костромской области. Как передает ГТРК "Кострома", около пяти часов вечера небо внезапно заволокло огромной темно-синей тучей. Начался сильный ливень с градом размером до трех сантиметров. Затем возникло черное облако. Оно стало изменяться и в виде воронки опустилось к земле, расширяясь в диаметре и засасывая все вокруг. Вверх поднимались деревья, щитовые домики. У кирпичных строений унесло крыши и выбило стекла. Оценить колоссальную разрушительную силу смерча позволяет фото, на котором видно: цистерну с водой весом 40 тонн перенесло на 400 метров. Почти все корпуса в пионерском лагере имени Ю.А. Гагарина оказались сильно повреждены.Ликвидацией последствий стихии занимались десантники и курсанты химучилища. Жертвами природного явления в Костромской области стали 17 человек, более 500 пострадали.