Пандемия коронавируса лишила многих возможности работать в своей профессии. Кто-то предпочел дожидаться лучших времён. Но немало оказалось и тех, кого характер и обстоятельства заставили действовать. Они освоили новую для себя работу, востребованную в период ограничений.
Пандемия коронавируса лишила многих возможности работать в своей профессии. Кто-то предпочел дожидаться лучших времён. Но немало оказалось и тех, кого характер и обстоятельства заставили действовать. Они освоили новую для себя работу, востребованную в период ограничений.
6:30. Василий Долгих уже в отделении почты.
- Список газет и журналов, которые я должен с утра в первую очередь доставить.
Актер массовки снимался в сериале "Борис Годунов" и в одной из самых ожидаемых премьер этого года — спортивной драме "Стрельцов". Но съемки были заморожены.
- Я очень хотел найти работу. Мне повезло сюда устроиться.
Василий освоил профессию почтальона: разносит газеты, письма, посылки.
- Хожу, гуляю, дышу свежим воздухом.
Звезда "Отпетых мошенников" Гарик Богомазов только что вернулся с очередного заказа — он подрабатывает водителем такси.
"Концерты какие-то отменились, какие-то перенеслись. Я не имею права сидеть на диване и смотреть телевизор, у меня маленький ребенок, у меня семья", — объясняет певец Гарик Богомазов.
Сергей — тренер по большому теннису. Корты закрыты, но есть машина и желание что-то делать.
- Я не вижу ничего зазорного работать в такси, грузчиком, кем-то еще. Нет плохих видов занятий. Есть лень и нежелание работать.
Пандемия заставляет меняться. У Яны Делорейн небольшая антикварная мастерская. Пока клиентов мало, поэтому готовит на заказ.
- Я считаю, что ни в какой ситуации нельзя опускать руки, жизнь продолжается. И правильно говорят, что какие-то кризисы могут дать интересный толчок к чему-то новому.
Айрат Галиакбаров до коронавируса вел свадьбы и корпоративы. Сейчас он курьер.
- В какой-то момент ты перегораешь от этого онлайна, начинаешь киснуть. Эта деятельность подстегивает тебя, ты не останавливаешься, ты продолжаешь что-то делать, держишь себя в тонусе.
Христофор — священник, но временно не служит. Два месяца назад стал санитаром ковидной больницы.
- Не мог просто так сидеть. У каждого свои жизненные принципы. Мои принципы говорили о том, что нужно быть как-то полезным.
Говорит, что самой тяжелой была первая смена в красной зоне: едва не потерял сознание. Потом привык, но главное — многое понял.
- Я, наконец-то, убедился, что людей люблю. У меня в этом были сомнения. Приходится делать одно и то же много раз за смену. Это может раздражать. И, тем не менее, ты смотришь на этого старичка условного, и ты к нему испытываешь сострадание и любовь. Это для меня было некое новое о себе.
Учиться новому, быть полезным, находить выход из самых трудных ситуаций — вот принципы, которые позволяют все время идти вперед.