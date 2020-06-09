В США в возрасте 69 лет ушла из жизни бывшая солистка группы The Pointer Sisters Бонни Пойнтер, передает . Тело певицы было обнаружено в ее доме в Лос-Анджелесе. ПРичиной смерти называют сердечный ..

В США в возрасте 69 лет ушла из жизни бывшая солистка группы The Pointer Sisters Бонни Пойнтер, передает . Тело певицы было обнаружено в ее доме в Лос-Анджелесе. ПРичиной смерти называют сердечный приступ. Трагическую новость сообщила общественности сестра исполнительницы Fairytale. За эту композицию она была удостоена премии "Грэмми".