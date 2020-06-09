Американский актер Джастис Смит, известный в России благодаря исполнению роли во второй части франшизы Мир Юрского периода, признался в своей гомосексуальности, передает . У него роман с ..

Американский актер Джастис Смит, известный в России благодаря исполнению роли во второй части франшизы "Мир Юрского периода", признался в своей гомосексуальности, передает "". У него роман с коллегой по цеху Николасом Эшем.Мужчина также рассказал о своей поддержке движения BlackLivesMatter, охватившего США. От отметил, что лично принял участие в демонстрации в Новом Орлеане, однако это мероприятие оставило в нем смешанные чувства.Он обратил внимание, что собравшихся интересовали исключительно права чернокожего населения США, тогда как проблемы людей с нетрадиционной ориентацией ими не рассматривались. Сам же актер является одновременно и темнокожим, и гомосексуалом.