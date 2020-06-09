К дому актера Михаила Ефремова приехала машина скорой помощи. Ефремову стало плохо дома и ему вызвали скорую помощь. Также в его квартире находятся полицейские, которые должны были доставить его на допрос по делу о смертельном ДТП.

К дому актера Михаила Ефремова приехала машина скорой помощи.Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, Ефремову стало плохо дома и ему вызвали скорую помощь. Также в его квартире находятся полицейские, которые должны доставить его на допрос. Актер должен был явиться на него утром, но почувствовал себя плохо.По словам его адвоката, сразу после ДТП Ефремов признал вину, а допрос пока не состоялся "по техническим причинам".Накануне поздно вечером Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил ДТП на Смоленской площади. На своей машине Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с небольшим фургоном Lada. Водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Его отпустили домой под подписку о невыезде. После смерти водителя дело было переквалифицировано. Теперь Ефремову грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера.