Министерство финансов теряет деньги на укреплении рубля. После сильного ослабления курса национальной валюты в марте этого года объем ФНБ в рублевом эквиваленте составлял 9,15 триллиона руб., однако уже в мае эта сумма сократилась до 8,20 триллиона.

Министерство финансов теряет деньги на укреплении рубля. После сильного ослабления курса национальной валюты в марте этого года объем ФНБ в рублевом эквиваленте составлял 9,15 триллиона руб., однако уже в мае эта сумма сократилась до 8,20 триллиона. Иными словами, объем ФНБ за этот непродолжительный период сократился на 712 миллиардов руб.Однако потрачено за это время было гораздо меньше: остальное (около полутриллиона) – это потери от переоценки валютного курса. Российская валюта, напомним, от своих мартовских минимумов укрепилась уже примерно на 17%.Стоит сказать, что Минфин согласно бюджетному правилу продавал валюту и продолжит делать это в июне – на $203,7 миллиарда.