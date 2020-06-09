Олег Газманов в эфире шоу Судьба человека рассказал о создании песни Единственная моя. Композиция настолько понравилась Филиппу Киркорову, что он умолял ее продать.

Олег Газманов в эфире шоу "Судьба человека" рассказал о создании песни "Единственная моя". Композиция настолько понравилась Филиппу Киркорову, что он умолял ее продать.Со своей второй женой Мариной Муравьевой музыкант познакомился во время гастролей в Воронеже. Певец увидел девушку сзади, попросил своего барабанщика окликнуть ее и пригласил на концерт. Олег Газманов шутит, что влюбился со спины.Он заявил, что те эмоции нельзя было описать словами. Лишь поэзия и музыка помогали выразить чувства. Артист добавил, что любит жену даже больше, чем 30 лет назад.В эфире шоу "Судьба человека" певец заявил, что за эти годы они сближались потихоньку. Правда, случалось всякое. Олег Газманов отметил, что был период, когда он думал о расставании. Тогда и родилась композиция "Единственная моя". Артист уверен, что она сблизила их с женой.Эту песню также исполнял Филипп Киркоров. Музыка и слова настолько запали в душу поп-королю, что тот умолял Олега Газманова продать композицию. "Даже встал на колени после концерта", – вспомнил артист в студии шоу "Судьба человека".Впрочем, певец просто разрешил ее исполнять. По словам Газманова, поклонники уверены: Киркоров справляется с композицией лучше него.