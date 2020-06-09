Олег Газманов в эфире шоу Судьба человека рассказал о создании песни Единственная моя. Эта композиция настолько понравилась Филиппу Киркорову, что он умолял ее продать.

Олег Газманов в эфире шоу "Судьба человека" рассказал о создании песни "Единственная моя". Эта композиция настолько понравилась Филиппу Киркорову, что он умолял ее продать.Со своей второй женой Мариной Муравьевой музыкант познакомился во время гастролей в Воронеже. Как отметил певец, сначала он увидел девушку сзади, попросил своего барабанщика ее окликнуть и пригласил на концерт. Олег Газманов шутит, что влюбился со спины.Он заявил, что нельзя было описать словами те эмоции, что испытал тогда. Лишь поэзия и музыка помогали выразить чувства к суженой. Артист добавил, что сейчас любит жену даже больше, чем тридцать лет назад. Певец в эфире шоу "Судьба человека" заявил, что за эти годы они сближались потихоньку.Правда, за время брака между супругами бывало всякое. Олег Газманов отметил, что был период, когда он думал: все, расстаемся. В тот момент и родилась композиция "Единственная моя". Артист уверен, что песня очень сблизила его с женой.Этот трек также исполнял Филипп Киркоров. Музыка и слова настолько запали в душу поп-королю, что тот умолял Олега Газманова продать композицию. "Даже встал на колени после концерта", – вспоминает артист в студии шоу "Судьба человека".Но певец просто разрешил ее исполнять. Теперь Газманов шутит, что поклонники уверены: Киркоров справляется с композицией лучше него.