Кит Харингтон порассуждал о развязке популярного сериала Игра престолов. В фэнтези-драме актер сыграл роль Джона Сноу.

Кит Харингтон порассуждал о развязке популярного сериала "Играпрестолов". В фэнтези-драме актер сыграл роль Джона Сноу.Харингтон ответил на вопрос, мог ли его персонаж занять Железныйтрон и получить власть над Семью Королевствами. Кит уверен, что Джон не годилсяна роль короля.Сноу, по словам артиста, хотел остаться на севере. На юге, встолице – Королевской Гавани, герой не смог бы обрести счастье. В этом смысле онпохож на человека, которого считал отцом, Неда Старка.Харингтон добавил, что возложенная ответственность давила наСноу. Герой никогда не стремился к власти. Кит надеялся, что в конце сериала вДжоне появится легкость. "Вот, наконец, это бремя с него сваливается, все теужасы, которые он пережил, отходят в сторону, и он отправляется на север" –высказался артист.22 Май 2020 в 6:08 PDTОтметим, что многие фанаты оказалисьнедовольны развязкой сериала. В финальных эпизодах власть над СемьюКоролевствами перешла к Брану Старку. Этому предшествовало убийство Джоном Сноу Дейенерис Таргариен. За совершенное деяние персонажаКита Харингтона отправили в ссылку на север. Многие зрители сочувствовали Сноуи считали именно его достойным Железного трона.