Китайские прямые иностранные инвестиции в Австралию в прошлом году сократились более чем вдвое, пишет Reuters со ссылкой на доклад KPMG и Университета Сиднея.

Китайские прямые иностранные инвестиции в Австралию в прошлом году сократились более чем вдвое, пишет Reuters со ссылкой на доклад KPMG и Университета Сиднея.Количество сделок уменьшилось на 43% до 42 за год, завершившийся 31 декабря. Инвестиции упали на 62% до $2,4 миллиарда."Китайские (прямые иностранные инвестиции) в Австралию упали в 2019 году более быстрыми темпами, чем китайские инвестиции в другие западные страны, включая США", — заявил автор доклада Ханс Хендришке, профессор китайского бизнеса и менеджмента в Университете Сиднея.Ужесточение контроля за иностранными инвестициями в мире сопровождалось ухудшением восприятия Китая и "цели" инвестиций, и это "может усугубиться в результате пандемии коронавируса", говорится в докладе.На долю частных китайских фирм в прошлом году пришлось 84% китайских инвестиций в Австралии в стоимостном выражении и 76% сделок.Продовольствие и сельское хозяйство были самой крупной сферой китайских инвестиций (44%). На долю коммерческой недвижимости пришлось 43% китайских ПИИ, в то время как сделки в горнодобывающем секторе сократились вдвое.Китайские государственные предприятия переместили инвестиции с развитых рынков в страны, связанные с инициативой Пекина "Один пояс — один путь", а также в Латинскую Америку.