Клуб НХЛ Аризона Койотис будет проводить домашние матчи в городе Глендейл, штата Аризона. Койоты продлили аренду дворца спорта еще на один год.

Клуб НХЛ "Аризона Койотис" будет проводить домашние матчи в городе Глендейл, штата Аризона. "Койоты" продлили аренду дворца спорта еще на один год.Строительство новой арены затягивается из-за пандемии коронавируса. Клуб остается в Глендейле, хотя были предложение сменить место базирование. "Койотис" могли вернуться в Финикс. Однако владелец клуба Алекс Меруэло заявил, что клуб останется в Аризоне.Клуб был основан в 1972 и базировался в Виннипеге. "Виннипег Джетс" играл в ВХА, а с 1979 в НХЛ. В 1996 клуб переехал в Финикс, и стал выступать под названием "Финикс Койотис". С 2014 "Аризона Койотис" принимает соперников в Гленвилле.