Гражданам Сингапура позднее в этом месяце начнут раздавать надеваемые устройства для отслеживания потенциальных контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией

Гражданам Сингапура позднее в этом месяце начнут раздавать надеваемые устройства для отслеживания потенциальных контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией. По словам представителей властей, у этих гаджетов не будет GPS, сотового модуля и интернет-подключения, а данные с них могут быть извлечены только при физической передаче в службы здравоохранения.Сингапур стал одной из первых стран в мире, где было запущено специальное приложение для отслеживания контактов с инфицированными COVID-19. Вышедшая в апреле программа TraceTogether не запрашивает геолокацию, а обмен данными происходит исключительно через Bluetooth. Кроме того, её исходный код выложен в открытый доступ.Тем не менее, TraceTogether была холодно встречена общественностью, пишет ZDNet. Приложение плохо работает на устройствах Apple из-за особенностей операционной системы iOS, и быстро разряжает акккумулятор смартфона.Выступая перед журналистами, министр иностранных дел и глава программы развития Сингапура "Умная нация" Вивиан Балакришнан заявил, что TraceTogether скачали 1,8 миллиона раз — или около 25% населения страны. Политик назвал эти цифры недостаточными, подчеркнув важность быстрого отслеживания контактов для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы еще сильнее сдержать инфекцию, сказал Балакришнан, каждому жителю государства будет выдано устройство TraceTogether Token для обнаружения контакта с людьми, больными COVID-19.Министр отдельно подчеркнул, что устройство не предназначено для слежки. "В частности, на этом устройстве нет чипа GPS. Нет даже подключения к интернету и сотовым сетям, — сказал он. — Без GPS-чипа устройство не может отслеживать местоположение или перемещения людей. А поскольку интернет-подключение отсутствует, нет и возможности загружать данные без участия или согласия пользователя".По словам Балакришнана, TraceTogether Token будет собирать данные только в пределах радиуса действия Bluetooth. Вся информация будет храниться в зашифрованном виде до 25 дней, после чего автоматически удаляться. Более того, заверил он, министерство здравоохранения сможет получить доступ к собранным данным только при физической передаче устройства и только в том случае, если человек получит положительный результат теста на COVID-19.Участие в программе сугубо добровольное, сказал Балакришнан. Вместе с этим он допустил, что ношение устройства может стать обязательным для всех в случае ухудшения ситуации с пандемией.