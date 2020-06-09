В Москве отменяются пропускная система и график прогулок. Последние новости об эпидемии коронавируса в России и мире на 9 июня 2020 года – в материале Дни.ру.
В Москве отменяются пропускная система и график прогулок. Последние новости об эпидемии коронавируса в России и мире на 9 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".
С 9 июня в российской столице снимут большинство ограничений, введенных из-за коронавируса в России. Уходят в прошлое электронные пропуска, график прогулок и режим всеобщей изоляции.
Жители столицы могут спободно перемещаться по городу, открываются парикмахерские, салоны красоты. Со следующей недели заработают кафе и рестораны. "Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни", – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Россиянам разрешили посещать зарубежные страны. Правда, пока лишь с целью заботы о родственниках, а также для работы, учебы или получения медицинской помощи. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кроме того, упрощается въезд для иностранцев в России. Приезжать в нашу страну смогут те, у кого есть нуждающиеся в уходе близкие родственники, а также те, кто намерен лечиться в российских клиниках.
Коронавирусом в мире согласно данным Университета Джона Хопкинса заразились свыше семи миллионов человек. Скончались 409,8 тысячи человек. В США заболели более 1,9 миллиона человек, в Бразилии – 691 тысяча.
Коронавирус в Москве
Заболели – 197 018
Умерли – 2 919
Выздоровели – 102 714
Коронавирус в России
Заболели – 476 658
Умерли – 5 971
Выздоровели – 230 688
Коронавирус в мире
Заболели – 7 010 963
Умерли – 409 880
Выздоровели – 3 390 060
Статистика коронавируса на 9 июня 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
197 018
2 919
102 714
Россия
476 658
5 971
230 688
США
1 941 785
112 819
577 059
Весь мир
7 010 963
409 880
3 390 833
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