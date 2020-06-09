В Москве отменяются пропускная система и график прогулок. Последние новости об эпидемии коронавируса в России и мире на 9 июня 2020 года – в материале Дни.ру.

В Москве отменяются пропускная система и график прогулок. Последние новости об эпидемии коронавируса в России и мире на 9 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".С 9 июня в российской столице снимут большинство ограничений, введенных из-за коронавируса в России. Уходят в прошлое электронные пропуска, график прогулок и режим всеобщей изоляции.Жители столицы могут спободно перемещаться по городу, открываются парикмахерские, салоны красоты. Со следующей недели заработают кафе и рестораны. "Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни", – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.Россиянам разрешили посещать зарубежные страны. Правда, пока лишь с целью заботы о родственниках, а также для работы, учебы или получения медицинской помощи. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.Кроме того, упрощается въезд для иностранцев в России. Приезжать в нашу страну смогут те, у кого есть нуждающиеся в уходе близкие родственники, а также те, кто намерен лечиться в российских клиниках.Коронавирусом в мире согласно данным Университета Джона Хопкинса заразились свыше семи миллионов человек. Скончались 409,8 тысячи человек. В США заболели более 1,9 миллиона человек, в Бразилии – 691 тысяча.Коронавирус в МосквеЗаболели – 197 018Умерли – 2 919Выздоровели – 102 714Коронавирус в РоссииЗаболели – 476 658Умерли – 5 971Выздоровели – 230 688Коронавирус в миреЗаболели – 7 010 963Умерли – 409 880Выздоровели – 3 390 060Статистика коронавируса на 9 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква197 0182 919102 714Россия476 6585 971230 688США1 941 785112 819577 059Весь мир7 010 963409 8803 390 833Коронавирус сегодня | | || | | | |