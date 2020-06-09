Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией коронавируса опубликовал свежие данные по числу зараженных. За последник сутки выявлено 8 595 инфицированных.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией коронавируса опубликовал свежие данные по числу зараженных. За последник сутки выявлено 8 595 инфицированных.Почти 40% зараженных не имели симптомов. За сутки выздоровели 11 709 человек, зафиксирован 171 летальный исход.В Москве коронавирус за сутки выявлен у 1 572 человек. В Московской области – 739, в Санкт-Петербурге – 318.С начала эпидемии коронавирусом в России заразились свыше 485 тысяч человек. Выздоровели 242 397 пациентов, 6 142 человека умерли.В Москве с 9 июня начался очередной этап отмены ограничительных мер, введенных из-за коронавируса в России. Отменяется режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок. Возобновляют работу парикмахерские, салоны красоты. С 1 июня в городе работают торговые центры и непродовольственные магазины.Новость дополняется.