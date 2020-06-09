После случившейся в Норильске экологической катастрофы очень важно всем сделать серьезные выводы. Об этом рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс в интервью журналистам, передает ГТРК Красноярск.

После случившейся в Норильске экологической катастрофы очень важно всем сделать серьезные выводы. Об этом рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс в интервью журналистам, передает ГТРК "Красноярск".Как отметил губернатор, ответственность за ликвидацию аварии такого масштаба, в первую очередь, лежит на плечах самого предприятия. Тем не менее, в кратчайшие сроки удалось собрать большую группу, включая руководителя МЧС генерала Лисина, министра промышленности, представителей Министерства природных ресурсов. Также на помощь пришли эксперты Сибирского федерального университета.Существует технически отработанная технология сбора топлива с водной поверхности. Были доставлены специальные емкости из полимера. В них собирают дизельное топливо, уточнил губернатор. Затем из Подмосковья компания "Норильский никель" завезла специализированные емкости больших масштабов.Как подчеркнул губернатор, контролировать предприятия нужно по так называемому "принципу двух мечей". Речь идет не только о Роспотребнадзоре, Ростехнадзоре и других федеральных контролирующих инстанциях. Необходимо работать совместно с коллегами на местах, ведь Красноярский край служит интересам России.Компания "Норникель" обязана пересмотреть, прежде всего, свою политику в области модернизации производства, отметил Александр Усс. Нельзя бесконечно эксплуатировать наследие социалистического прошлого. "Норникель" должен всерьез заняться созданием самой современной производственной и технологической базы.Губернатор заявил: Норильск — это город-комбинат. Особое внимание нужно уделить состоянию жилого фонда. Люди должны жить в нормальных условиях. Именно поэтому по инициативе краевых властей и компании предложена программа реновации жилья в городе. Она рассчитана на 15 лет и потребует не менее 85 миллиардов рублей финансирования.Также, по словам Александра Усса, компания должна обратить внимание на восстановление и развитие научно-образовательной платформы в городе. Крупное учреждение – Норильский институт мерзлотоведения – занимается важными и серьезными проблемами жизни и деятельности не только в Красноярском крае, но и в Арктике в целом. Нужно поддержать заполярную науку, подчеркнул губернатор.