Губернатор Красноярского края Александр Усс, вернувшийся накануне с места ЧП в Норильске, впервые рассказал журналистам о том, что произошло. Подробности в материале ГТРК Красноярск.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, вернувшийся накануне с места ЧП в Норильске, впервые рассказал журналистам о том, что произошло. Подробности в материале ГТРК "Красноярск".Масштаб катастрофы поистине огромен. Наверное, это действительно самая крупная авария за всю историю Арктики, отметил губернатор. Правоохранительным органам предстоит большая работа. В том числе – чтобы ответить на вопрос, почему на протяжении двух суток с места ЧП поступала дезинформация. Очевидно, была попытка скрыть истинную картину произошедшего.Как известно, в первом донесении говорилось о столкновении автомобиля с баком. По словам Усса, этого произойти не могло. Дорога расположена примерно на расстоянии 50 метров от емкости с топливом. Так что такая интерпретация событий – чья-то плохая фантазия, уточнил губернатор.Еще больше противоречий вызывает второе донесение через 24 часа. В тот момент ситуация в Норильске уже была очевидна. Между тем, приходит информация о разгерметизации без уточнения объемов. А главное – утверждается, что нет ни характерного запаха дизельного топлива, ни пятен на воде.Приходится утверждать, что речь идет о специальном умысле для сокрытия реальных масштабов происшествия, подчеркнул Александр Усс. Сейчас как раз этим активно занимается следственная группа. Она установит все детали этой дезинформационной цепочки.Отдельное спасибо губернатор высказал жителям края, которые разместили в сети информацию о "реках топлива". Благодаря этим сигналам уже утром 7 июня начала работать комиссия по ЧС. Генерал Лисин проинформировал федеральный центр, Национальный центр управления кризисными ситуациями. 7 июня Александром Уссом был подписан указ о введении регионального уровня реагирования.Для того чтобы оценить масштаб произошедшего, понадобится еще много времени. Только потом можно будет перейти к последовательному и долгосрочному планированию восстановления экологической системы, подчеркнул губернатор.