На территории Крыма с 15 июня полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Об этом на своей странице во ВКонтакте рассказал глава республики Сергей Аксенов. Также отменяется обязательная обсервация для тех, кто приезжает в Крым из других субъектов России.

На территории Крыма с 15 июня полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал глава республики Сергей Аксенов. Также отменяется обязательная обсервация для тех, кто приезжает в Крым из других субъектов России.­Сергей Аксенов обратил внимание на то, что сохраняется обсервация для туристов, прибывших из-за рубежа, в том числе с Украины. Глава республики отметил, что коронавирус все еще с людьми, потому жителям Крыма нужно быть аккуратными и помнить о людях старшего поколения, которые особенно уязвимы в такие периоды.Всех прибывающих в Крым из других регионов России начали помещать в обсерваторы в середине апреля. В мае содержание в них сделали платным, но затем отменили.