Белорусский лидер Александр Лукашенко не исключил повторения украинских событий республике. В преддверии выборов президент предупредил о вооруженных провокациях в Минске.

Белорусский лидер Александр Лукашенко не исключил повторения украинских событий республике. В преддверии выборов президент предупредил о вооруженных провокациях в Минске.Кампания по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов на выборах президента Белоруссии – 2020 в самом разгаре. От активности оппонентов Александр Лукашенко явно не в восторге.На совещании с силовиками во вторник, 9 июня, белорусский лидер заявил о недопустимости превращения сбора подписей в массовые протестные мероприятия. Лукашенко еще раз напомнил, как развивалась ситуация на Украине зимой 2013-2014 годов.По его словам, события развиваются по заранее написанному сценарию. За протестующими стоят "хозяева с деньгами", добавил Лукашенко.Подписная кампания может привести к дестабилизации обстановки в республике, предупредил белорусский лидер. Сначала представители инициативных групп нарушают закон, а потом "формируют команды боевиков, которые захотят организовать побоище на площади", заявил Лукашенко.До президентских выборов в Белоруссии остается ровно два месяца – голосование пройдет 9 августа. Риторика президент становится все жестче: он оскорбляет оппонентов и грозится дать отпор протестующим.По мнению политолога Андрея Суздальцева, белорусский лидер привык обращаться грубо с подчиненными. И если такой стиль нравился старшему поколению, то молодежь с ним не согласна, заявил эксперт в беседе с "Московским комсомольцев".Бросить вызов намерены 14 кандидатов. Среди них – банкир Виктор Бабарико, бывший дипломат Валерий Цепкало и блогер Сергей Тихановский.Лукашенко потерял чувство меры и быстро нарисовал образ внешнего врага.— Анфиса (@anfisa_a_n)