Финал футбольной Лиги чемпионов 2019/20 может пройти в Мадриде. Мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес Альмейда заявил о готовности принять главный матч еврокубков.

Финал футбольной Лиги чемпионов 2019/20 может пройти в Мадриде. Мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес Альмейда заявил о готовности принять главный матч еврокубков.Финал Лиги чемпионов запланирован в Стамбуле, однако имеется информация о возможном переносе матча. Среди возможных мест проведения встречи называются Лиссабон и города Германии. Окончательное решение будет принято УЕФА 17 июня.Мэр Мадрида заявил, что испанская столица готова принять финал Лиги чемпионов. "У нас есть все возможности и инфраструктура. Кроме того, проведение финала Лиги чемпионов в Мадриде будет знаком того, что Испания возвращается к нормальной жизни после пандемии коронавируа", — приводит слова Мартинеса Альмейды РИА Новости. Мадрид проводил финал Лиги чемпионов в 2019 году.