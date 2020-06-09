В Москве 9 июня ожидается гроза с градом, сообщили в столичном управлении МЧС России. Пока что в столичном регионе сохраняется жаркая погода: температура воздуха превышает климатическую норму на 6-7 градусов.

В Москве 9 июня ожидается гроза с градом, сообщили в столичном управлении МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 в Москве местами ожидается дождь, гроза, град, при грозе – усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", – предупредили в ведомстве.Неблагоприятная погодная обстановка сложится к вечеру и в Подмосковье. Там также ожидается дождь и гроза.В МЧС рекомендовали гражданам в грозу по возможности не выходить на улицу, а на улице не укрываться от дождя под деревьями и шаткими конструкциями.Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в столичном регионе на текущей неделе сохранится жаркая погода с температурой воздуха, доходящей до 29-30 градусов. Такая температура на 6-7 градусов превышает норму и продержится она до 12 июня. Также, по его словам, местами пройдут кратковременные ливни с грозами.