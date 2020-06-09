Газопровод Северный поток-2 введут в строй, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать выполнение проекта, заявил замглавы МИД Владимир Титов. В новом газопроводе заинтересована Россия и многие европейские государства, в первую очередь Германия.

Газопровод "Северный поток-2" введут в строй, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать выполнение проекта, заявил замглавы МИД Владимир Титов. В новом газопроводе заинтересована Россия и многие европейские государства, в первую очередь Германия.По всем прогнозам, спрос на российские энергоносители в ЕС продолжит расти, отметил Титов в интервью "Интерфаксу".Что касается Третьего энергопакета ЕС и новой газовой директивы ЕС, распространяющей действие энергопакета на трансграничные трубопроводы, то Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании Nord Stream -2 AG на выведение газопровода из-под действия указанных документов, однако компания-оператор намерена продолжить переговоры с властями Германии по этому вопросу, подчеркнул Титов.В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов отметил, что газопровод "Северный поток-2" достроят и введут в строй.Вновь поднялась волна сообщений о том, что необходимо ввести экономические санкции против "Северного потока-2", заявил посол. "Могу сказать одно: проект будет реализован, несмотря на все препоны, которые создают для нас США", — подчеркнул Антонов.Американский сенатор-республиканец Тед Круз передал на рассмотрение Сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против газопровода "Северный поток-2". Санкции призваны воспрепятствовать завершению строительства газопровода, их действие распространят на всех, кто прямо или косвенно задействован в прокладке газопровода.Законопроект предполагает, что введенные ранее санкции США распространятся на работы по прокладке газопровода, а также на компании, которые предоставляют страховку судам-трубоукладчикам.Круз предложил распространить санкции на компании, которые предоставляют услуги либо помещения для модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. Речь в том числе идет о дооборудовании судов, установке сварочного оборудования и оборудования для водолазных работ.