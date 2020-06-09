Chanel, Revlon и L’Oreal, три крупнейших косметические компании мира, постепенно отказываются от использования талька в некоторых продуктах по мере того, как растет количество судебных исков и проблем у американских потребителей, передает Reuters.

Chanel, Revlon и L’Oreal, три крупнейших косметические компании мира, постепенно отказываются от использования талька в некоторых продуктах по мере того, как растет количество судебных исков и проблем у американских потребителей, передает Reuters.Элитная косметическая компания Chanel перестала использовать тальк в пудре из-за негативного восприятия минерала.Эти компании сообщили Reuters, что Revlon удалила тальк из своих продуктов для тела, а L’Oreal изучает альтернативы этому минералу.Действия предпринимаются на фоне переоценки талька в порошках для тела и косметике потребителями, регулирующими органами и производителями.Тальк, который иногда встречается в той же породе, что и асбест, мощный канцероген, используется в тысячах косметических средств и средствах личной гигиены для поглощения влаги, предотвращения слеживания и придания мягкости.Тысячи судебных процессов, некоторые из которых относятся к 2013 году, были поданы против лидера рынка порошков для тела Johnson & Johnson.Утверждения о том, что использование асбеста вызвало рак у истцов, впервые стали появляться в 2017 году. Другие производители талька также сталкиваются с исками, в том числе Revlon, Chanel и Avon, как показали судебные записи.