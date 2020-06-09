По предварительным данным, он на джипе вылетел на встречку и протаранил машину, водитель которой сейчас в тяжёлом состоянии. Актёр был пьян - это подтвердила экспертиза.

По предварительным данным, он на джипе вылетел на встречку и протаранил машину, водитель которой сейчас в тяжёлом состоянии. Актёр был пьян — это подтвердила экспертиза.Жуткие последствия аварии у Смоленской площади городские службы постарались устранить как можно быстрее. Смятый фургон оттащили к обочине, а вот машину предполагаемого виновника ДТП актёра Михаила Ефремова следователям-криминалистам пришлось изучать на месте аварии. Для того, чтобы исследовать все следы и установить причину произошедшего.А это кадры самого столкновения. На них видно, как чёрный внедорожник на огромной скорости пролетает через двойную сплошную и лоб в лоб сносит светлый фургон. Удар был такой силы, что обе машины буквально подпрыгнули в воздух."По предварительной информации водитель джипа Grand Cherokee пересёк двойную и устроил ДТП с Ладой. Водитель освидетельствован и у него установлено состояние алкогольного опьянения", — сообщил Владимир Васенин, представитель ГУ МВД Москвы.Судя по этим кадрам, Михаил Ефремов был так пьян, что не понимал, где он находится. Он то сидел на бордюре, то пытался встать и при этом сильно шатался. Просил у окружающих закурить. А очевидцы делились впечатлениями от произошедшего.В ДТП пострадал водитель фургона Сергей Захаров. Он был доставлен в институт Склифосовского в тяжёлом состоянии. Захаров получил настолько серьёзные травмы, что его пришлось реанимировать в карете скорой помощи. А вот пьяного Михаила Ефремова увели с места ДТП сотрудники полиции. Он то и дело вырывался. И успокоился только у машины ДПС, где ему удалось покурить.Ефремова увезли в наркодиспансер в Сетуньском проезде. По некоторым данным, в момент аварии с ним в машине находились актеры Иван Стебунов и Елена Власова. Почему они не остановили пьяного артиста — не известно. Стебунова и Власову с места ДТП забирал на своей машине артист Сергей Гармаш. Комментировать поведение Ефремова он не стал.Сейчас Михаил Ефремов задержан. Ему грозит уголовная ответственность за пьяное ДТП.