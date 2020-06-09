Юлия Михалкова покинула проект осенью прошлого года. Вокруг ее ухода появилось множество слухов и домыслов – поговорили, что артистка страдает от безответной любви к коллеге.

Юлия Михалкова покинула проект осенью прошлого года. Вокруг ее ухода появилось множество слухов и домыслов – поговорили, что артистка страдает от безответной любви к коллеге.Наконец, звезда согласилась развеять самые популярные мифы о себе. Несмотря на уход из программы "Уральские пельмени", девушка продолжает сотрудничество с СТС. Так, через неделю на канале стартует "Детский КВН", который Юлия Михалкова будет вести на пару с Михаилом Галустяном.Многие думают, что у артистки искусственная грудь и "накаченные" губы. Однако звезда уверяет, что у нее все свое, родное. Юмористка раскрыла секрет нестабильного бюста: все дело в пуш-апе. "У меня честный второй размер", – говорит знаменитость. Также для выступлений девушка часто использовала накладки на губы, чтобы выглядеть комично.Юлия Михалкова отметила, что нет конкретной причины ухода из "Уральских пельменей". Просто в определенный момент она поняла, что ей не хватает развития и интересных проектов.18 Апр 2020 в 9:58 PDTХодили слухи, что артистка безответно влюблена в своего коллегу, но звезда лишь отшучивается на эту тему. "Да, я ушла из-за неразделенной любви... к творчеству", – улыбается актриса.Также знаменитости часто приписывают романы с разными кавалерами. Однако секрет Юлии Михалковой прост: она умеет дружить с мужчинами. Звезда добавила, что часто иронизирует на эту тему с товарищами, мол, вот, сводил в кино – значит, любовники! "Романы бывают, но это останется моей тайной", – загадочно говорит юмористка.