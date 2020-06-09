Любовь Успенская дружит с Михаилом Ефремовым. Она рассказала, что оставшийся из-за карантина без работы артист впал в депрессию.

Любовь Успенская дружит с Михаилом Ефремовым. Она рассказала, что оставшийся из-за карантина без работы артист впал в депрессию.О трагедии певица высказалась в своем инстаграм-аккаунте. Она отметила, что новость об аварии шокировала ее.Любовь Успенская заверила, что ей очень жаль, что она, как его друг, не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить злополучное ДТП. По ее словам, творческим людям сложно оставаться без дела. Особенно остро это проявилось в условиях самоизоляции.Артистка констатировала, что некоторые поддались своим слабостям. Не обошла стороной эта печальная участь и Михаила Ефремова. "Мы разговаривали буквально на днях, хотя обычно он звонит редко. От этого еще грустнее", – заявила знаменитость.9 Июн 2020 в 2:38 PDT"Мне кажется, я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило", – добавила Любовь Успенская.При этом она добавила, что вовсе не пытается никого защитить. "Лишь хочу сказать, что мне больно и обидно, что я не смогла ничего сделать", – заверила звезда.Певица выразила соболезнования родным и близким погибшего водителя, в машину которого врезался пьяный Михаил Ефремов. заявила, что хочет помочь семье умершего мужчины.