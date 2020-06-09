Михаил Ефремов, ставший участником серьезного ДТП в центре Москвы, задержан и направлен на медицинское освидетельствование. По предварительным данным, в момент аварии актер мог находиться в состоянии опьянения.

Камера наблюдения запечатлела ДТП с участием известного актера Михаила Ефремова. Авария, попавшая на видео, произошла вечером в понедельник, 8 июня, на Садовом кольце в Москве.Ефремов, находившийся за рулем автомобиля Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где протаранил другую машину.В результате инцидента пострадал один человек. Степень тяжести полученных им травм пока не уточняется.Как утверждают очевидцы, в момент аварии Ефремов был пьян. Эти сведения подтверждаются информацией от ТАСС, который, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, также сообщает, что актер находился в состоянии опьянения.Известно, что в настоящее время Михаил Ефремов задержан и направлен на медицинское освидетельствование.