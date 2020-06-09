Обвиняемый в совершении жестокого преступления в Саратовской области получил пожизненный срок – остаток дней 43-летний мужчина проведет в колонии особого режима. Кроме того суд обязал его выплатить два миллиона рублей родственникам потерпевшей.

В Саратовской области осужден 43-летний мужчина, который обвинен в жестоком убийстве случайной прохожей, об этом во вторник, 9 июня, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Известно, что 26 октября минувшего года осужденный отметил с коллегами день автомобилиста, после чего отправился к себе домой в поселок Лысые Горы. По пути он потерял телефон и обратился к пожилой женщине, проходившей мимо остановки с просьбой одолжить ему свой сотовый. Прохожая ответила, что у нее нет при себе телефона, который, на ее беду, зазвонил в момент беседы.Ранее судимый мужчина, разгневанный обманом, набросился на свою жертву и избил ее. Пострадавшая упала в придорожный кювет, где преступник задушил ее поясом, снятым с одежды потерпевшей, после чего забрал вожделенный "мобильник" и скрылся.Суд признал злоумышленника виновным в совершении разбоя, сопряженного с убийством с применением предметов, используемых в качестве оружия, и надругательстве над телом умершей.Мужчину приговорили к пожизненному заключению, которое он проведет в колонии особого режима. Кроме того его обязали выплатить два миллиона рублей представителям потерпевшей стороны.