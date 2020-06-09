Добычей ранее судимого жителя Подольска стали деньги и смартфоны, общая сумма ущерба составила 340 тысяч рублей. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье Разбой и его ожидает новый срок.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в налете на салон сотовой связи на территории Московской области, об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.Подозреваемый, скрывавший лицо под маской, вооружился скалкой и совершил ограбление магазина, попутно избив продавца и связав его бельевой веревкой.После этого злоумышленник завладел деньгами из кассы и двумя десятками мобильных телефонов – общий ущерб от его действий превысил 340 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что до момента задержания налетчик успел продать телефоны и потратить деньги.В настоящее время ранее судимый 34-летний житель Подольска, ставший фигурантом уголовного дела по статье "Разбой", находится под стражей.