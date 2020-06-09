Составлен топ-5 врачей на основе данных Рейтинга доверия Ромир – весна 2020. Респонденты ответили на вопрос, кому из публичных личностей России они доверяют.
Составлен топ-5 врачей на основе данных "Рейтинга доверия Ромир – весна 2020". Респонденты ответили на вопрос, кому из публичных личностей России они доверяют.
Россияне называли семь человек, где первым был тот, кому они доверяют больше.
Лидером стал врач-кардиолог врач общей практики Александр Мясников.
На втором месте врач-педиатр Леонид Рошаль. Тройку замкнула телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева.
Наши соотечественники выразили свое доверие врачу-педиатру Евгению Комаровскому и врачу-кардиохирургу Лео Бокерии. Они заняли четвертое и пятое место.
27 Май 2020 в 6:13 PDT
В исследовании приняли участие люди со всех регионов страны, имеющие разные социально-демографические характеристики, покупательские и медиа-предпочтения. Напомним, ранее "Ромир" провел опрос среди населения России и составил персональный список самых влиятельных интеренет-знаменитостей.
Как писали "Дни.ру", в шорт-лист вошли те, для кого сетевая активность является основным видом деятельности.
Первую строчку в рейтинге занял Юрий Дудь.
Ксения Собчак – на втором месте.