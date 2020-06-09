Власти Мальты в рамках мер по стимулированию экономики выдадут каждому гражданину страны ваучеры на 100 евро для оплаты проживания в гостиницах, посещения баров, ресторанов и магазинов.

Власти Мальты в рамках мер по стимулированию экономики выдадут каждому гражданину страны ваучеры на 100 евро для оплаты проживания в гостиницах, посещения баров, ресторанов и магазинов.Ваучеры на 100 евро получит каждый житель в возрасте от 16 лет. Такая мера поможет поднять местную экономику и поддержать бизнес, подчеркивает правительство Мальты, сообщает РИА "Новости".Речь идет о выдаче пяти ваучеров по 20 евро. При этом четыре ваучера необходимо использовать для оплаты услуг гостиниц или ресторанов, а пятый — для покупок в магазинах. Премьер-министр Мальты Роберт Абел отметил, что четыре ваучера можно использовать одновременно.Правительство надеется, что такая мера поможет развитию местного туризма на Мальте.Между тем аэропорт Мальты возобновит работу с 1 июля, однако власти страны ожидают сокращения турпотока из-за пандемии коронавируса не менее чем на 20%.